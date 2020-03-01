فوز كاسح آخر لاتالانتا يعزز به مركزه الرابع

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واصل اتالانتا أداءه الهجومي الملفت بتسجيله خمسة أهداف أو أكثر للمرة الخامسة هذا الموسم، وذلك باكتساحه مضيفه ليتشي 7-2 الأحد ضمن المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، التي تأجل منها خمس مباريات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وهي المرة الثالثة هذا الموسم التي يسجل فيها أتالانتا سبعة أهداف، بعد أن تغلب على أودينيزي 7-1 في 27 تشرين الأول/أكتوبر في المرحلة التاسعة، ثم على تورينو 7-صفر في 25 كانون الثاني/يناير في المرحلة الحادية والعشرين.

ونجح فريق مدينة برغامو في تسجيل خمسة أهداف أو أكثر للمباراة الخامسة هذا الموسم، والفريق الأخير الذي حقق أكثر من ذلك خلال موسم واحد كان ميلان في 1958-1959 بحسب شبكة "أوبتا" للاحصاءات.

وكانت مباراة أتالانتا وضيفه ليتشي بين خمس فقط تقام في موعدها، في حين أرجئت الخمس الأخرى، أبرزها بين يوفنتوس حامل اللقب وضيفه إنتر ميلان، بسبب تفشي فيروس كورونا ما دفع السلطات إلى اتخاذ اجراءات احترازية على مستوى البلاد لاسيما في مناطق الشمال.

وبحسب الارقام الاخيرة، اصيب 900 شخصا بالفيروس في ايطاليا وتوفي 21 منهم.

وعزز اتالانتا الذي رفع غلته من الأهداف الى سبعين في 25 مباراة حتى الآن، مركزه الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، بعد أن رفع رصيده إلى 48 نقطة بفارق 6 نقاط عن روما الخامس الذي يلعب لاحقا في ضيافة كالياري، علما أن فريق منطقة برغامو لم يخض مباراته في المرحلة الماضية ضد ساسوولو، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وهو الفوز الرابع لاتالانتا في اخر خمس مباريات، فيما هي الخسارة الثانية لليتشي على التوالي بعد ثلاثة انتصارات متتالية.

افتتح جوليو دوناتي التسجيل لاتالانتا بعد تسجيله هدفا عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (17)، ثم ضاعف الكولمبي دوفان زاباتا النتيجة لفريقه بعد خمس دقائق، بضربة رأسية من داخل منطقة الجزاء بعد ركلة ركنية نفذها السلوفيني يوسيب يليشيتش (23).

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وقلص ريكاردو سابونارا النتيجة إلى 1-2، من تسديدة بيمناه على يسار الحارس بيارلويجي غوليني (29).

وعوّض دوناتي خطأه بتسجيله هدف التعادل (39) من تسديدة من خارج المنطقة في الزاوية الأرضية اليسرى لمرمى أتالانتا.

واستعاد الضيوف الأفضلية مرة جديدة مع مطلع الشوط الثاني عن طريق يليشيتش الذي تقدم بالكرة وسدد من حدود نقطة ركلة الجزاء بيسراه في قلب المرمى (47).

واضاف زاباتا الهدف الرابع لفريقه والثاني على الصعيد الشخصي، بتسديدة من قدمه اليسرى من مسافة قريبة عجز الحارس البرازيلي غابريال عن صدها (54).

ورفع زاباتا حصيلته الشخصية إلى ثلاثة أهداف في الدقيقة 62، بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة أيضا بعد تمريرة عرضية متقنة من يليشيتش.

ودخل البديلان الكولومبي لويس مورييل والأوكراني روسلان ماتلينكوفيسكي في لائحة المسجلين، باحرازهم الهدفين السادس والسابع تواليا (89) و(90+1).

ملخص مباراة اتالانتا وليتشي: