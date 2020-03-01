فان باستن: من يقول إن رونالدو أفضل من ميسي لا يفقه شيئا

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انحاز المهاجم الهولندي الاسبق ماركو فان باستن الى النجم الارجنتيني ليونيل ميسي هداف نادي برشلونة معتبرا اياه افضل من البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس .

و قال فان باستن الحائز على جائزة الكرة الذهبية ثلاث مرات في مقابلة مع صحيفة كورير ديللا سيرا الايطالية: "رونالدو لاعب رائع، الذين يعتقدون ان رونالدو افضل من ميسي لا يفهمون شيئا في كرة القدم او ان نواياهم سيئة تجاه ميسي".

واضاف "ميسي لاعب فريد من نوعه لا يتكرر الا كل خمسين عاما فهو عندما كان لا يزال طفلا صغيرا سقط في عبقرية كرة القدم".

و لن يحسم موقف فان باستن هوية اللاعب الافضل بين الغريمين ميسي و رونالدو خاصة لدى الجماهير التي ستزداد تعصبا لإثبات ايهما الاحسن اعتمادا على الارقام التهديفية و على الالقاب و الجوائز الفردية و على معايير اخرى سيتمكن عشاق ميسي او رونالدو من ابتكارها.