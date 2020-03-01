بايرن ميونيخ يمنع لاعبيه من التقاط السيلفي مع الجماهير

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اتخذت ادارة نادي بايرن ميونيخ عدة اجراءات احترازية لتفادي اصابة لاعبي الفريق بفيروس كورونا المستجد الذي اخذ يتفشى في مختلف البلدان الاوروبية مؤخرا .

وحسب بيان اصدره النادي البافاري فقد تم حظر اللاعبين الاتصال المباشر مع الجماهير سواء عن طريقة اخذ صور السيلفي او توقيع الاوتوغرافات سواء خلال التداريب او في المباريات لتفادي تعرضهم لعدوى الفيروس.

و ناشدت ادارة بايرن ميونيخ عشاقه تفهم تلك الاجراءات الاحتياطية في ظل الوضع الصحي الذي يشهده العالم و التي يجبر الجميع على التزام الوقاية لتفادي الاصابة.

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