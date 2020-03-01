مجلس كرة القدم العالمي "إيفاب" يختتم اجتماعاته بحضور أبو ريدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

شارك هاني أبو ريدة عضو المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي والأفريقي لكرة القدم، في ختام اجتماعات المجلس الدولي لكرة القدم "IFAB" بمدينة بلفاست بأيرلندا الشمالية، ممثلا للاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA".

وشهد الاجتماع حضور كل من السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، وكوزو تاشيما رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم، وعضو المجلس التنفيذي بالفيفا، وفيكتور مونتجاليني رئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى، كونكاكاف، ونائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإضافة لأرسين فينجر مدير التطوير الفني بالاتحاد الدولي.

وخرج اجتماع مجلس كرة القدم العالمي "ايفاب" بعد قرارات، أهمها السماح باختبار إجراء تبديل للاعبين الذين يتعرضون لارتجاج دماغي خلال منافسات كرة القدم في كافة منافسات اللعبة بداية من دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو هذا الصيف.

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ووافق " ايفاب" على وضع بروتوكول سيستخدم في اختبار لتبديل اللاعبين بحال الارتجاج الدماغي، وهي مسألة تشكل مصدر قلق كبير لصحة اللاعبين.

وأقر المجلس وضع ضوابط جديدة في قانون اللعبة لوضع حد للتعديات بين اللاعبين أنفسهم وضد مسئولي كرة القدم الذين يديرون المنافسات.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب" هو مجلس يعني بكل ما يخص دستور كرة القدم في العالم، خلال جمعيته العمومية ال ١٣٤ في بلفاست بأيرلندا الشمالية، عدة قرارات هامة، منها

وفي ختام الاجتماعات، أشاد "ايفاب" بتجربة المساعدة التليفزيونية للحكام "VAR" وسوف يتم توسيع استخدامها في كل الاتحادات والمنافسات من خلال دعم من صندوق خاص لتحفيز استخدام تلك التقنية في ملاعب كرة القدم بالعالم.