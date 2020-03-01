مباشر.. أستون فيلا 0 - 0 مان سيتي.. نهائي الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة أستون فيلا، ومانشستر سيتي، في نهائي كأس كاراباو، والمقرر على ملعب ويمبلي. ويبدأ بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي، تشكيل فريقه والذي جاء كالتالي: برافو - ووكر - ستونز - فيرناندينيو - زينشينكو - رودريجو - جوندوجان - فودين - سيلفا - ستيرلينج - أجويرو وعلى مقاعد البدلاء: إديرسون - خيسوس - دي بروين - بيرناردو سيلفا - ميندي - محرز - أوتوميندي أما دينيسي سميث المدير الفني لأستون فيلا، فدفع بأحمد المحمدي أساسيا، فيما قرر الإبقاء على محمود حسن تريزيجية بديلا. Advertisements وجاء تشكيل فيلا كالتالي: نيلاند - جيلبرت - اينجلز - مينجز - تارجت - دوجلاس لويز - ناكامبا - أحمد المحمدي - جيرليش - أنور الغازي - ساماتا وعلى مقاعد البدلاء: رينا - كونسا - تايلور - هوريهان - لانسبوري - تريزيجية - دافيز تفاصيل المباراة: بدأت المباراة بضغط من فيلا، ولعب المحمدي كرة عرضية رائعة في الدقيقة 3، حولها الغازي رأسية علت العارضة بقليل.

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