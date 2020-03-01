حصاد دوري الأبطال|المغرب تحكم ربع النهائي.. وتفوق الدفاع على الهجوم (تفاعلي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب محمد يسري مرشد:

انتهت مرحلة الذهاب بدور الـ ٨ لبطولة أبطال أفريقيا مساء أمس السبت في جولة شهدت العديد من المفارقات والأرقام الجديدة.

وسحق الزمالك نظيره الترجي 3-1 المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الجمعة وحقق الرجاء المغربي فوزاً ثميناً على مازيمبي الكونغولي 2-0 بعدها بساعات في مركب محمد الخامس في الدار البيضاء .

وتخطى الأهلي عقبة نظيره صندوانز 2-0 في المباراة التي أقيمت ستاد القاهرة وبنفس النتيجة فاز الوداد بعدها بساعات على النجم الساحلي بمركب محمد الخامس.

وشهدت الجولة تسجيل ١٠ أهداف نصفها جاء بتوقيع المغاربة، حيث سجل أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم ثنائي الزمالك هدفين في الترجي وسجل محمد الناهيري هدفين للوداد في النجم الساحلي وبدر بانون هدفا للرجاء في مازيمبي.

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وسجل الجزائري عبد الرؤوف بن غيث للترجي فى الزمالك والكونغولي بن مالانجو للرجاء في مازيمبي ومحمود علاء للزمالك في الترجي.

الجولة شهدت أيضا تألق المدافعين الذين سجلوا ٦ أهداف من ١٠ أهداف ، وسجل محمد الناهيري ظهير أيمن الوداد هدفين ومثلهما لعلي معلول في صنداونز فيما سجل بدر بانون قلب دفاع الرجاء هدفا ونظيره في الزمالك محمود علاء من ركلة جزاء.

الجولة شهدت مفارقة بهزيمة جميع أوائل المجموعات بفارق هدفين على يد الثواني حيث خسر الترجي حامل اللقب وتدصر المجموعة الرابعة من الزمالك ثاني المجموعة الأولي وحسر النجم الساحلي متصدر المجموعة الثانية من الوداد ثاني المجموعة الثالث فيما خسر صندوانز متصدر المجموة الثالثة من الأهلي ثاني المجموعة الثانية.

وتلقى صنداونز في هذه الجولة هزيمته الأولى في البطولة من الأهلي ونفس الحال لمازيمبي الكونغولي الذي تلقى هزيمته الأولى من الرجاء في ملعبي الرعب ، القاهر ومحمد الخامس اللذان لعبا مع أصحابهم.