المحمدي أساسيا وتريزيجية بديلا أمام سيتي في نهائي كأس كاراباو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى: يلتقي أستون فيلا، ومانشستر سيتي، في نهائي كأس كاراباو في تمام السادسة والنصف مساء اليوم الأحد. وكشف بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي، تشكيل فريقه والذي جاء كالتالي: برافو - ووكر - ستونز - فيرناندينيو - زينشينكو - رودريجو - جوندوجان - فودين - سيلفا - ستيرلينج - أجويرو وعلى مقاعد البدلاء: إديرسون - خيسوس - دي بروين - بيرناردو سيلفا - ميندي - محرز - أوتوميندي Advertisements أما دينيسي سميث المدير الفني لأستون فيلا، فدفع بأحمد المحمدي أساسيا، فيما قرر الإبقاء على محمود حسن تريزيجية بديلا. وجاء تشكيل فيلا كالتالي: نيلاند - جيلبرت - اينجلز - مينجز - تارجت - دوجلاس لويز - ناكامبا - أحمد المحمدي - جيرليش - أنور الغازي - ساماتا وعلى مقاعد البدلاء: رينا - كونسا - تايلور - هوريهان - لانسبوري - تريزيجية - دافيز

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