رسميا.. إيهاب جلال مديرًا فنيا للمقاصة.. وأمونيكي مشرفا للأكاديميات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أعلن مجلس إدارة نادي مصر المقاصة اللواء محمد عبد السلام، مع إيهاب جلال رسميا لتولي منصب المدير الفني لفريق الكرة في المرحلة المقبلة، خلفا للنيجيري إيمانويل أمونيكي.

وضم جلال لجهازه المعاون حمد إبراهيم ومصطفي كمال إلى الجهاز المعاون لإيهاب جلال.

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ومن المقرر أن يبدأ إيهاب جلال مهامه رسميا بقيادة مران الفريق يوم الإثنين، استعدادا لمباراة أسوان المقرر إقامتها في الخامسة مساء يوم 12 مارس الجاري باستاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الثامنة عشرة للدوري.

وعقد مجلس إدارة المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام جلسة مع إيهاب جلال بعد عودة المدرب من اداء مناسق العمرة امس واتفق الطرفان على شروط التعاقد، وتفاصيل خطة عمل الجهاز الفني الفني الجديد في المرحلة المقبلة لاستعادة مكانة المقاصة في ترتيب جدول الدوري.

وقرر مجلس إدارة المقاصة تعيين النيجيري إيمانويل أمونيكي مشرفا عاما لأكاديميات المقاصة المقرر تدشين فروعها بعدد من الدول الأفريقية، والتي تم افتتاح أول فروعها مؤخرا بدولة تنزانيا.