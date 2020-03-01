الخطيب تواصل مع طبيبه قبل رئاسة بعثة الأهلي في جنوب أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي ورمضان حسن:

تلقى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي استشارة من طبيبه المعالج قبل رئاسة بعثة الفريق المتوجهة إلى جنوب إفريقيا اليوم الأحد من أجل خوض لقاء العودة بربع نهائي دوري الأبطال.

وقرر الخطيب في وقت سابق رئاسة بعثة الأهلي إلى جنوب إفريقيا نظرًا لأهمية المباراة في مشوار الفريق بالبطولة الغائبة عن خزائن النادي على مدار 7 سنوات.

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وقال الموقع الرسمي للأهلي أن الخطيب قام بإجراء اتصال هاتفي بالطبيب المعالج له؛ من أجل استشارته بشأن السفر إلى جنوب إفريقيا؛ في ظل استمرار معاناة رئيس الأهلي من بعض آلام الظهر.

ونظرًا لطول رحلة السفر إلى جوهانسبرج التي تستغرق 8 ساعات تقريبًا، بالإضافة إلى الوقت الذي يحتاجه للانتقال بعدها من العاصمة جوهانسبرج إلى مدينة بريتوريا التي تقام بها المباراة، ونصح الطبيب المعالج رئيس الأهلي بارتداء الحزام الطبي طوال فترة الرحلة؛ لتقليل آلام الظهر.

ويلعب الأهلي لقاء العودة أمام صنداونز يوم السبت المقبل على ستاد لوكاس موريبي بعدما فاز بطل الدوري المصري في لقاء الذهاب بهدفين دون رد.