بيراميدز يكتسح زاناكو ويقترب من المربع الذهبي للكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حقق بيراميدز فوزًا ثمينًا على مضيفه زاناكو في لوساكا بثلاثية نظيفة مساء اليوم الأحد، بذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ووضع الفريق قدمًا في نصف نهائي المسابقة القارية قبل خوض لقاء الإياب في مصر يوم الأحد المقبل.

وبات هذا الفوز هو السابع على التوالي الذي يحققه بيراميدز خارج ملعبه في البطولة الأفريقية، وهو ما يتحقق لأول مرة في تاريخ الأندية المصرية.

ملخص المباراة:

شهد ربع الساعة الأول سيطرة من جانب الضيوف وسط محاولات مستمرة على مرمى الفريق الزامبي من أجل افتتاح التسجيل.

أحرز بيراميدز الهدف الأول في المباراة عن طريق علي جبر، بعدما نفذ عبدالله السعيد ركلة ركنية متقنة؛ ليحولها مدافع بيراميدز بضربة رأسية داخل شباك زاناكو في الدقيقة الـ18 من عمر المباراة.

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وسجل محمد فاروق الهدف الثاني لبيراميدز بعد متابعته لكرة مرتدة من حارس مرمى زاناكو بعد انفراد عبدالله السعيد به؛ لتأتي الكرة إلى فاروق ويسجلها بقدمه في الشباك الخالية بالدقيقة الـ24.

وكاد عبدالله السعيد يسجل بنفسه الهدف الثالث في الدقيقة الـ31، بعدما راوغ مدافع زاناكو بمهارة عالية؛ ليسددها نحو المرمى من فوق الحارس، لكن الكرة ارتطمت بالعارضة الأفقية ولم ينجح تراوري في متابعتها داخل الشباك.

وفي الدقيقة الـ65، كان بيراميدز قريبًا من إضافة الهدف الثالث بعدما انطلق محمد فاروق بسرعته نحو مرمى أصحاب الأرض؛ ليسدد الكرة أرضية قوية، لكن حارس زاناكو نجح في التصدي لها ببراعة.

ونجح عبدالله السعيد في تسجيل الهدف الثالث بالدقيقة الـ68 من ضربة جزاء، فسدد الكرة قوية في الزاوية اليمنى لحارس زاناكو.

تشكيل بيراميدز: مهدي سليمان - محمد حمدي - عبدالله بكري - علي جبر - أحمد توفيق - عبدالله السعيد - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إيريك تراوري - محمد فاروق.

وتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي - إسلام عيسى - جون أنطوي - دودو الجباس - رجب بكار - أحمد أيمن منصور - ولفريد كانون.