تحليل.. كيف جلس "الملك معلول" على عرش الأفضل في الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

في القرن الثالث قبل الميلاد استطاع واحداً من العامة أن يصنع مملكته، زعيم قبلي من جنوب الشمال فى أفريقيا تحول إلى ملك متوج يحكم سلطنة شاسعة الأطرافحمل التاج والصولجان، وأثبت أن لمن حوله أن المحارب "صيفاقس" سينتزع البساط من الجميع وسيقود شعبه فى الأوقات الحالكة ليأتي بعد قرون حفيده فى بقعة قريبة من بـسيقا عاصمته ليقود شعباً يسعي للثأر والانتقام بشخصية محارب من صفاقس عاصمة الجنوب في تونس.

قدم الملك "علي معلول" ابن مدينة صفاقس واحدة من أفضل مبارياته مع الأهلي وقاد الفريق الأحمر لتخطي عقبة صنداونز بتسجيله لهدفين وهو يعانى من إصابة ضربته ولكن روح المحارب تغلبت على جراحه ولم تقف في طريقه نحو القيادة فيماذا فعل معلول ؟

القيادة

يملك علي معلول صفقات القائد ، قائد يواجه لا ينكر الجميل ولا يهرب من الباب الخلفي، وصل وهو في الـ 26 من عمره إلي قيادة فريق صفاقس عاصمة الجنوب في تونس وعلىر وحصل على لقب هداف الفريق، كان يملك شرطاً جزائياً في عقده ولكنه رفض استخدامه ليدفع الأهلي 700 ألف دولار إلى فريقه بدلاً من 500 ألف دولار قيمة الشرط الجزائي في لافتة تجسيد شخصية معلول.

الهداف

يتمتع الظهير التونسي بمقومات فنية وبدينة رائعة ولكن لديه ميزة إضافة، تسجيل الأهداف من ركلات الجزاء والضربات الثابتة والمتحرمة، سجل معلول مع الصفاقسي 37 هدفاً من 188 مباراة وسجل مع الأهلي 19 هدف في 120 مباراة ليصل إجمالي ما سجله 56 هدف في 308 مباراة وهو رقم رائعاً لمدافع شغل مركز الظهير الأيسر في معظم مشواره الكروي.

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ماكينة صناعة

الأمر لا يتوقف على تسجيل معلول للأهداف فقط بل يمتد إلي صناعة الأهداف حيث تحول اللاعب لـ "هويس" في صناعة الأهداف التي وصل عددها إلى 78 في 308 مباراة ليكون ظهير الأهلي المتألق ساهم في 134 هدف من 308 مباراة شارك فيها بنسبة 43% .

الشخصية



انتزع معلول دعم جماهير الأهلي ليس لمستواه الفني وصناعته وتسجيله فقط بل لشخصية اللاعب المسئولة، لم يتمرد ولم يتشرط على النادي فضل البقاء على العروض الخارجية وتبقى الصورة العالقة بالأذهان لمعوض في 2017 عندما تسبب في هدف الترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وظهر متأثراً بين شوطي المباراة ممادفع سيد معوض مدربه لتخفيف عليه لينتفض في الشوط الثاني ويسجل هدف التعادل ويصنع هدف الفوز ليؤهل الأهلي إلى نصف نهائي البطولة من ملعب رادس.