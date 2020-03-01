تشاتشيتش يُثني على الجهاز المعاون لبيراميدز

وجه تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، الشكر لجهازه المعاون الذي عمل بجهد شديد طوال الفترة الماضية وتابع كل نقاط القوة والضعف بالفريق وعمل عليها خلال الفترة الماضية، وهو ما ظهر واضحاً خلال لقاء بطل زامبيا اليوم في ذهاب ربع نهائي

الكونفدرالية، مشدداً على أنه اعتمد أسلوب المفاجأة في مواجهة بطل زامبيا حيث فاجأة بالتشكيل وطريقة اللعب وكذلك تفاجأ الجميع بأسلوب قيادته للقاء وتشكيلته التي حققت النجاح والإنتصار.وشدد تشاتشيتش على أن خطته وتشكيله المفاجئ كان هدفه إرباك الفريق صاحب الأرض وهو ما حدث بالفعل ونجح بيراميدز في تسجيل هدف مبكر فتح أمامه الطريق لإنهاء اللقاء بثلاثية نظيفة، موضحا أنه سيغلق سريعاً ملف مباراة بطل زامبيا ويركز على لقاء العودة وحسم التأهل بجانب مباريات الدوري الممتاز التي يحتاج الفريق لتحسين مكانه في جدول ترتيبه.