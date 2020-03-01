يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا بث مباشر .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في كأس الرابطة

يستضيف ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن، الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم، نهائي كأس الرابطة بين مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وغريمه أستون فيلا.

ويتطلع مانشستر سيتي إلى التتويج السابع له في المسابقة، والثالث على التوالي.

وأكد الإسباني جوارديولا مدرب سيتي، تعطش وجوع لاعبيه للقب محلي آخر، وأن نهائي كأس الرابطة اليوم مهم جداً، فالنادي سيكون في حال فوزه على فيلا أول فريق بعد ليفربول في عام 1984 يرفع 3 ألقاب كأس على التوالي.

قال جوارديولا الذي حصد الثلاثية التاريخية المحلية الموسم الماضي، وهزم الريال في عقر داره مؤخراً، في معرض حديثه: «غاب

وتابع جوارديولا: «موسم ليفربول كان استثنائياً، ويمكننا أن نتعلم منه، هدفنا هو تقليدهم لكن الأهم من كل هذا أن نحاول فرض هيمنتنا في مسابقات أخرى». في عام 1984 يرفع 3 ألقاب كأس على التوالي.قال جوارديولا الذي حصد الثلاثية التاريخية المحلية الموسم الماضي، وهزم الريال في عقر داره مؤخراً، في معرض حديثه: «غاب ريال مدريد عن تفكيري فور وصولنا إلى مانشستر الخميس، وتوجهت فوراً إلى التفكير في أستون فيلا، وبعد ويمبلي سنفكر في مواجهة شيفيلد؛ لأننا نريد التأهل لربع نهائي كأس الاتحاد، هذه هي الطريقة الوحيدة لإبقاء الفريق قوياً».وتابع جوارديولا: «موسم ليفربول كان استثنائياً، ويمكننا أن نتعلم منه، هدفنا هو تقليدهم لكن الأهم من كل هذا أن نحاول فرض هيمنتنا في مسابقات أخرى».

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