التعادل الإيجابي يحسم مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون بـ البريميرليج

حسم التعادل الإيجابي مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون، بهدف لكلاهما، والتي أقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".

سجل دومينيك كالفيرت ليوين الهدف الأول لإيفرتون

في الدقيقة الثالثة، بينما سجل برونو فيرنانديز هدف التعادل للشياطين الحٌمر في الدقيقة 31.

بتلك النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 42 نقطة في المركز

الخامس، في حين رفع إيفرتون رصيده إلى 37 نقطة في المركز الـ11.

دخل مانشستر يونايتد المباراة بتشكيل مكون من:

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في حراسة المرمى: دافيد دي خيا

في الدفاع: وان بيساكا، فيكتور ليندوف، هاري ماجواير، لوك شو

في الوسط: ماتيتش، فريد، ماكتوميناي

في الهجوم: برونو فيرنانديز، أنتوني مارسيال، جرينوود