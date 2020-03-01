اخبار الرياضه

التعادل الإيجابي يحسم مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون بـ البريميرليج

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

حسم التعادل الإيجابي مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون، بهدف لكلاهما، والتي أقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن الجولة الـ28 من الممتاز، "البريميرليج".

سجل دومينيك كالفيرت ليوين الهدف الأول لإيفرتون

في الدقيقة الثالثة، بينما سجل برونو فيرنانديز هدف التعادل للشياطين الحٌمر في الدقيقة 31.

بتلك النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 42 نقطة في المركز

الخامس، في حين رفع إيفرتون رصيده إلى 37 نقطة في المركز الـ11.

دخل مانشستر يونايتد المباراة بتشكيل مكون من:

Advertisements

في حراسة المرمى: دافيد دي خيا

في الدفاع: وان بيساكا، فيكتور ليندوف، هاري ماجواير، لوك شو

في الوسط: ماتيتش، فريد، ماكتوميناي

في الهجوم: برونو فيرنانديز، أنتوني مارسيال، جرينوود

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التعادل الإيجابي يحسم مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون بـ البريميرليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا