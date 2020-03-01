تشاتشيتش: بيراميدز قطع شوطاً كبيراً نحو التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية

عبر الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن سعادته البالغة بالفوز الكبير الذي حققه فريقه على حساب زاناكو الزامبي في لوساكا، وقطع شوط كبير نحو نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحقق بيراميدز فوزا كاسحا على مضيفه زاناكو بطل زامبيا بثلاثة أهداف دون مقابل سجلهم علي جبر ومحمد فاروق وعبد الله السعيد، في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية بلوساكا.

ووصف تشاتشيتش خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، لاعبي بيراميدز بالرجال وأنهم أظهروا قدرات رائعة أمام خصم صاحب خبرات أفريقية كبيرة، ونفذوا تعليمات الجهاز الفني بكل تفاصيلها ونجحوا في العودة للقاهرة بفوز كبير، مشيرا إلى أن خبرات لاعبيه وروحهم كانت سبب الانتصار.

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