فريال أشرف تفوز بفضية الدوري العالمي للكاراتيه

فازت اللاعبة فريال أشرف بالميدالية الفضية بالدوري العالمي لمنافسات الكاراتيه جولة النمسا.

جاء ذبك عقب هزيمتها في المباراة النهائية من الصينية 1/3 لتنهي مصر البطولة بفضية وثلاث برونزيات.

الكاراتيه جولة النمسا.جاء ذبك عقب هزيمتها في المباراة النهائية من الصينية 1/3 لتنهي مصر البطولة بفضية وثلاث برونزيات.

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