أعلن دين سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا عن تشكيل فريقه أمام مانشستر سيتي، المقرر لها الساعة السادسة والنصف مساءً، ضمننهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.
جاء تشكيل أستون فيلا على النحو التالي:
في حراسة المرمى: نيلاند، في الدفاع: جيويلبيرت، إنجليز، مينجيز، تارجت
في الوسط: ناكامبا، دوجلاس لويز، أحمد المحمدي
في الهجوم: جاك جيريليتش، ساماتا، أنور عازي
في حين جاء محمود تريزيجيه على مقاعد بدلاء أستون فيلا.
كانت هذه تفاصيل خبر المحمدي أساسيًا مع أستون فيلا أمام مانشستر سيتي بكأس الرابطة وتريزيجيه بديلًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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