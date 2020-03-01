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المحمدي أساسيًا مع أستون فيلا أمام مانشستر سيتي بكأس الرابطة وتريزيجيه بديلًا

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أعلن دين سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا عن تشكيل فريقه أمام مانشستر سيتي، المقرر لها الساعة السادسة والنصف مساءً، ضمن

نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

جاء تشكيل أستون فيلا على النحو التالي:

في حراسة المرمى: نيلاند، في الدفاع: جيويلبيرت، إنجليز، مينجيز، تارجت

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في الوسط: ناكامبا، دوجلاس لويز، أحمد المحمدي

في الهجوم: جاك جيريليتش، ساماتا، أنور عازي

في حين جاء محمود تريزيجيه على مقاعد بدلاء أستون فيلا.

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