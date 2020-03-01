يواجه نادي مانشستر سيتي نظيره فريق أستون فيلا، في مباراة هامة وقوية ومثيرة للغاية بين الفريقين، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد، على ملعب "ويمبلي"، في لقاء نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.
ويدخل أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه النجميين الدوليين المصريين أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجية"، المباراة أماممانشستر سيتي، ويسعي لخطف لقب كأس الرابطة الإنجلزية من "فم الأسد" فريق مانشستر سيتي.
على الجانب الأخر، يأمل فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا بتحقيق الفوز ومصالحة جماهيره الغاضبة بتحقيق لقب كأس الرابطة الإنجليزية، بعد الابتعاد عن المنافسة علىلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.
يذكر أن فريق مانشستر سيتي هو حامل آخر نسخة من كأس الرابطة الإنجليزية.
لمشاهدة مباراة استون فيلا ومانشستر سيتي بث مباشر عبر موقع يلا شوت لايف ( اضغط هنــــا )
لمشاهدة مباراة استون فيلا ومانشستر سيتي بث مباشر عبر موقع يلا شوت لايف ( اضغط هنــــا )
لمشاهدة مباراة استون فيلا ومانشستر سيتي بث مباشر عبر موقع يلا شوت لايف ( اضغط هنــــا )
كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر.. مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا بنهائي كأس الرابطة الإنجليزية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.