بث مباشر.. مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا بنهائي كأس الرابطة الإنجليزية

يواجه نادي مانشستر سيتي نظيره فريق أستون فيلا، في مباراة هامة وقوية ومثيرة للغاية بين الفريقين، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد، على ملعب "ويمبلي"، في لقاء نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

ويدخل أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه النجميين الدوليين المصريين أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجية"، المباراة أمام

مانشستر سيتي، ويسعي لخطف لقب كأس الرابطة الإنجلزية من "فم الأسد" فريق مانشستر سيتي.

على الجانب الأخر، يأمل فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا بتحقيق الفوز ومصالحة جماهيره الغاضبة بتحقيق لقب كأس الرابطة الإنجليزية، بعد الابتعاد عن المنافسة على

يذكر أن فريق مانشستر سيتي هو حامل آخر نسخة من كأس الرابطة الإنجليزية.

Advertisements

لمشاهدة مباراة استون فيلا ومانشستر سيتي بث مباشر عبر موقع يلا شوت لايف ( اضغط هنــــا )

لمشاهدة مباراة استون فيلا ومانشستر سيتي بث مباشر عبر موقع يلا شوت لايف ( اضغط هنــــا )

لمشاهدة مباراة استون فيلا ومانشستر سيتي بث مباشر عبر موقع يلا شوت لايف ( اضغط هنــــا )