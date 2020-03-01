تشكيل مانشستر سيتي أمام أستون فيلا بكأس الرابطة

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن تشكيل لاعبيه أمام أستون فيلا، المقرر له الساعة السادسة والنصف مساءً، ضمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين. مساءً، ضمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين. جاء تشكيل السيتي لمباراة اليوم كالتالي: في حراسة المرمى: كلاوديو برافو، في الدفاع: كايل والكر، جون ستونز، فيرناندينهو، زينشينكو، في خط الوسط: ألكاي جندوجان، رودي، فودين، دافيد سيلفا، في الهجوم: رحيم سترلينج، سيرجيو أجويرو

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