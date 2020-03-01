رياضة | البيرنابيو يقول كلمته في الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البيرنابيو يقول كلمته في الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي ريال مدريد مع نظيره برشلونة في العاشرة مساء اليوم الأحد على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن منافسات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها اليوم: "البرنابيو سوف يقول كلمته الليلة في كلاسيكو الأرض" .

وتابعت: "يعود آخر إنتصار حققه ريال مدريد في البرنابيو ، إلى 1 فبراير في الديربي ، منذ ذلك الحين لعب الفريق ثلاث مباريات خسر في إثنين منهم و تعادل في واحدة".

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وأضافت: " سوف يكون البرنابيو هو القاضي الليلة ، سوف تستقبل الجماهير حافلة الفريق من أجل دعمهم ، لأنهم يعلمون بأن الفوز اليوم يفتح الأبواب أمام حلم الفوز بالليجا ، ولكن ، إذا تم حل كل شيء خارج الملعب ، فإن رد فعل المدرجات".

واختتمت: "الذي سئم من الاشمئزاز ، لا يمكن التنبؤ بما قد يحصل والفريق الذي يزور البرنابيو الليلة ليس بذلك المنافس العادي إنه برشلونة".