رياضة | تغيير موعد مباراة الحمام والرجاء في القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تغيير موعد مباراة الحمام والرجاء في القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يذكر أن نادي الحمام المطروحي في المركز التاسع برصيد 17 نقطة جمعهم من الفوز في 4مباريات، و5 تعادلات، وتلقى 4 هزائم.
بينما يحتل الرجاء المركز الخامس برصيد 25 نقطة وله مباراة مؤجلة أمام الأوليمبي من الجولة السادسة عشر ستقام الثلاثاء القادم جمعهم من الفوز في 7مباريات، وتعادل في 4 مباريات، وخسر في 4 مباريات.
وخلال مشواره، نجح الحمام في إحراز 15 هدفا، واستقبلت شباكة 20 هدفا ، حيث سجل يايا كونيه المحترف 4 أهداف بواقع هدف في دكرنس ، وهدف في أبو قير، وهدفين في شباك بلدية المحلة، وسجل مهاجمة محمود أبو جودة المنتقل للفريق من المقاصة هدفين بواقع هدف في شباك الرجاء، وهدف في شباك الأوليمبي، وأحرز كل من محمود أبو جودة، ووليد إبراهيم، وأحمد الدماطي، ومحمود الزناتي ، والدسوقي مسعد، وشهاب محمد ولكل منهم هدف.
بينما نجح الرجاء خلال مشوارة في إحراز 26 هدف وإهتزت شباكة 18 مرة.
يقود الحمام فنيا سمير سعد بينما يقود نبيل محمود نادي الرجاء فنيا.