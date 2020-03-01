رياضة | وكيل رمضان صبحي يكشف عن موعد عودته للمشاركة مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل رمضان صبحي يكشف عن موعد عودته للمشاركة مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث نادر شوقي، وكيل أعمال رمضان صبحي، لاعب النادي الأهلي والمعار إليه من هيدرسفيلد الإنجليزي، عن إصابة اللاعب وسبب تأخر عودته للمشاركة مع القلعة الحمراء.

وقال شوقي:" إن إصابة رمضان صبحي الأولى هي تمزق في العضلة الخلفية بجانب إصابة أخرى عبارة عن التهاب العضلة الإسكية أو ما يسمى بمنشأ العضلة الخلفية أو العظام أعلى الورك من الخلف".

Advertisements

وأكمل: "لكي يتم علاج الإصابة الأخيرة يجب أولا التئام العضلة الخلفية بشكل تام وبنسبة 100%".

وعن موعد عودته للمشاركة مع الأهلي أجاب نادر شوقي: "بحد أقصى أسبوعين من الآن، كان من المفترض أن يكون جاهزا للقاء الإياب أمام صن داونز ولكن تجدد الإصابة هو الذي أجل العودة".