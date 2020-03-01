رياضة | بيراميدز يفوز بثلاثية على زاناكو في الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز يفوز بثلاثية على زاناكو في الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق بيراميدز فوز غالي على نظيره زاناكو الزامبي 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأحد، في ذهاب الدور ربع النهائي للكونفيدرالية.

سيطر نادي بيراميدز على مجريات الشوط الأول، واستطاع في التقدم بهدف مبكر أحرزه على جبر، قلب دفاع الفريق في الدقيقة 18 عندما حول الكرة برأسه في الشباك من ركلة ركنية، ولم تمض سوى دقائق معدودة قبل أن يحرز محمد فاروق الهدف الثاني من تسديدة فشل حارس زاناكو في التصدي لها.

حاول زناكو العودة للقاء في شوط المباراة الثاني، ولكن محاولاته باءت بالفشل حيث عمق بيراميدز جراح زناكو بهدف ثالث أحرزه عبد الله السعيد، من ركلة جزاء في الدقيقة 69 من المباراة، لتنتهي المباراة بفوز هام للغاية بثلاثية نظيفة لصالح بيراميدز.

اقترب بيراميدز من الصعود للدور نصف النهائي، بعد الفوز الهام الذي حققه الفريق في مباراة الذهاب، وهو ما من شأنه تسهيل مأمورية الفريق في مباراة الإياب بالقاهرة، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل الموافق 8 مارس.