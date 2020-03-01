رياضة | أندية البحر الأحمر تثور على المنطقة بسبب "سنزو" (مستندات)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أندية البحر الأحمر تثور على المنطقة بسبب "سنزو" (مستندات) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفاقمت المشكلة القائمة بين نادي الشبان المسلمين بالغردقة، ومنطقة البحر الأحمر لكرة القدم، بعد التجاهل الواضح من قبل المنطقة تجاه مذكرة الاعتراض المقدمة من الاول ضد مخالفات نادي سنزو احد الفرق المشهرة حديثا

يقول المستشار احمد بشري، رئيس نادي الشبان المسلمين بالغردقة، إن إدارة النادي تقدمت لمنطقة البحر الاحمر لكرة القدم بمذكرة رسمية، تفيد بمخالفة نادي سنزو للوائح اتحاد الكرة، حيث انه قام بضم 9 لاعبين من نادي الرحلات، وقيدهم بمرحلة 99 بنادي سنزو في الوقت الذي انتهت فيه منافسات دوري 99 بالمنطقة، اي بعد انتهاء المسابقة، في الوقت الذي لم يكن نادي سنزو تم اشهاره رسميا، وهذا يعد مخالفة صريحة من النادي والمنطقة، ثم قام بمشاركة هؤلاء اللاعبين مع فريق الدرجة الأولى بدوري القسم الرابع، وتعد هذة مخالفة أخرى يترتب عليها خصم نقاط المباريات التى شارك بها هؤلاء اللاعبين.

فيما أكد عثمان احمد، المدير الفني لفريق نادي الشبان المسلمين بالغردقة، إن هناك تخازل من قبل منطقة البحر الأحمر ولجنة المسابقات تجاه المذكرة المقدمة من نادي الشبان بعدم اتخاذ قرار لتلك المشكلة القائمة، وهذا مايؤكد انحياز المنطقة لفريق نادي سنزو.

وقال ايمن يحي، إداري نادي شبان الغردقة، إن هناك اكثر من نادي تقدم فيه بمذكرة ضد نادي سنزو للطالبة بخصم 6 نقاط، نتيجة مشاركة اللاعبين المذكورين في مباراتان مع فريق الدرجة الأولى.

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فيما قال مصطفى العربي، مدرب عام فريق نادي الشبان، إن إدارة سنزو عند علمها بتقديم اكثر من نادي مذكرة ضدها قامت باستبعاد اللاعبين المذكورين من المشاركة بمباريات القسم الرابع، وهذا مايؤكد ان مشاركتهم في المباريات غير قانونية ومخالفة للوائح، والذي أكد أحقية الاندية في خصم نقاط المباريات التى شارك بها هؤلاء اللاعبين، قيام إدارة نادي سنزو بنقل اسماء هؤلاء اللاعبين من قائمة فريق99 التي لم يشاركوا في مسابقة المنطقة نظرا لقيدهم عقب انتهاء منافسات دوري المنطقة، لقائمة فريق الدرجة الأولى لضمان احقيتهم في المشاركة وما يؤكد ان مشاركتهم في أولى المباريات غير قانوني.

يذكر ان اللاعبين اللذين تم ضمهم من نادي الرحلات هم:محمد عبد العزيز عاكف، محمد حسن، مؤمن علاء، يوسف محمد، عبد العزيز خالد، أحمد جمال، مازن محمد، حازم خالد.

ومن جانبه اكد محمود نصار المدير الفني لفريق نادي سنزو على أن موقف فريق سنزو قانوني، ويسير طبقا للوائح وتعليمات الاتحاد، وإذا كانت هناك مخالفات تتحملها منطقة البحر الأحمر، التي قامت باستخراج بطاقات اللاعبين، ولجنة المسابقات التي تقرر اي مخالفات على النادي.

وكان فريق سنزو تعادل أمام نادي الشبان المسلمين بالغردقة، بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما يوم الجمعة الماضي، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر لدوري القسم الرابع بمنطقة البحر الأحمر، ليصل فريق سنزو للنقطة31 ويتبقي له مباراة، فيما وصل فريق الشبان للنقطة25 بالمركز الثاني ويتبقي له مباراتان، وحال فوز الفريقين في المباريات المتبقية يصل سنزو للنقطة 34 فيما يصل الشبان للنقطة31 اي بفارق ثلاث نقاط، وهذا ما يدفع فريق الشبان للتمسك بخصم ال6 نقاط لتأكيد تاهله لترقى القسم الثالث