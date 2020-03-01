رياضة | ريال مدريد يسعى لكسر عقدة البرنابيو أمام برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يسعى لكسر عقدة البرنابيو أمام برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستقبل نادي ريال مدريد نظيره برشلونة مساء اليوم على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ26 لبطولة الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة ‘‘ماركا‘‘ الإسبانية، أن ريال مدريد حقق آخر فوز في البرنابیو في 1 فبرایر ضد أتلتیكو مدريد، منذ ذلك الحین، لعب فریق زیدان ثلاث مبارایات، خسر ضد ريال سوسیداد في كأس الملك وودع البطولة، تعادل مع سيلتا فیجو وخسر صدارة اللیغا، ثم خسر مع مانشستر سیتي وأصبح في خطر الإقصاء من دوري الأبطال.

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أما اليوم، فسوف يلاقي ريال مدريد غريمه برشلونة الذي حقق ثمانیة انتصارات في آخر 12 كلاسیكو دوري في البرنابیو، و أربعة انتصارت في المواسم الأربعة الأخیرة.

وعلى الجانب الآخر، فإن المبارایات البعیدة عن كامب نو موضع قلق في برشلونة طوال ھذا الموسم.