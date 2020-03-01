رياضة | أحمد عباس لـ"الخليج 365 الرياضي": إيهاب جلال مدربا للمقاصة.. وإيمانويل مدير رياضي

تحدث أحمد عباس وكيل أعمال النيجيري إيمانويل إيمونيكي المدير الفني لفريق مصر للمقاصة عن آخر التطورات في تعاقد المدرب.

ولم يمر شهر على تعاقد إيمانويل مع المقاصة بعد التعاقد معه خلفًا لأحمد حسام ميدو المدير الفني السابق للفريق.

وقال عباس في تصريحات خاصة: "إيمانويل سيتولى منصب المدير الرياضي لشركة مصر للمقاصة ومسئولًا عن التخطيط والتقييم لكل الأمور الفنية بالإضافة إلى تولي مشروع مصر للمقاصة في تنزانيا".

وأضاف: "إيهاب جلال سيتولى المسئولية الفنية لفريق المقاصة خلال الفترة المقبلة".

وأشار إلى أن إيمونيكي لم يتم إقالته لكن تم ترقيته إلى منصب أعلى في المقاصة.