رياضة | مواعيد مباريات اليوم الأحد 3 - 1 - 2020.. بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 3 - 1 - 2020.. بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مواعيد مباريات اليوم، حيث تقام الكثير من المواجهات الهامة اليوم الأحد 3 - 1 - 2020، أبرزها مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في الدوري الإسباني، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الكونفدرالية الأفريقية "ذهاب دور الـ8"

أنطلقت مباريات اليوم في الكونفدرالية بمواجهة زاناكو ضد بيراميدز، في تمام 3:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

المصري ضد نهضة بركان، تقام المباراة في تمام 9:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 7.

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مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ28"

أنطلقتمباريات اليوم في الدوري الإنجليزي بمواجهتي توتنهام ضد وولفرهامبتون، وإيفرتون ضد مانشستر يونايتد، في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الـ26"

ريال مدريد ضد برشلونة، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 3.

مواعيد مباريات اليوم في كأس كاراباو "المباراة النهائية"

أستون فيلا ضد مانشستر سيتي، تقام المباراة في تمام 6:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و8:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.