رياضة | تغيير ميعاد مباراة الحمام والرجاء في القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تغيير ميعاد مباراة الحمام والرجاء في القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كتب أحمد تيتو

قررت لجنة المسابقات بالإتحاد المصري بالقسم الثاني تأجيل مباراة الحمام والرجاء في الجولة السابعة عشر للمجموعة الثالثة لدوري الدرجة الثانية لتقام الأربعاء 11 مارس بدلا من الثلاثاء 10 مارس علي ملعب نادي الأوليمبي بعد حصول نادي الحمام بصفتة صاحب المباراة علي موافقة النادي الأوليمبي والموافقات الأمنية اللازمة نظرا لقرار أمن مطروح بإقامة مباريات الحمام والرجاء خارج محافظة مطروح لدواعي أمنية.

يذكر أن نادي الحمام المطروحي في المركز التاسع برصيد 17 نقطة جمعهم من الفوز في 4مباريات، و5 تعادلات، وتلقى 4 هزائم.

بينما يحتل الرجاء المركز الخامس برصيد 25 نقطة وله مباراة مؤجلة أمام الأوليمبي من الجولة السادسة عشر ستقام الثلاثاء القادم جمعهم من الفوز في 7مباريات، وتعادل في 4 مباريات، وخسر في 4 مباريات.

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وخلال مشوارة نجح الحمام في إحراز 15 هدف، وإستقبلت شباكة 20هدف ، حيث سجل يايا كونية المحترف 4 أهداف بواقع هدف في دكرنس ، وهدف في أبو قير، وهدفين في شباك بلدية المحلة، وسجل مهاجمة محمود أبو جودة المنتقل للفريق من المقاصة هدفين بواقع هدف في شباك الرجاء، وهدف في شباك الأوليمبي، وأحرز كل من محمود أبو جودة، ووليد إبراهيم، وأحمد الدماطي، ومحمود الزناتي ، والدسوقي مسعد، وشهاب محمد ولكل منهم هدف.

بينما نجح الرجاء خلال مشوارة في إحراز 26 هدف وإهتزت شباكة 18 مرة.

يقود الحمام فنيا سمير سعد بينما يقود نبيل محمود نادي الرجاء فنيا.