رياضة | إشتباه بقطع في أوتار الركبة... المنتخب الوطني يطمئن على إصابة حجازي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إشتباه بقطع في أوتار الركبة... المنتخب الوطني يطمئن على إصابة حجازي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري المدير الفني، مع الجهاز الطبي لنادي ويست بروميتش الإنجليزي، للإطمئنان على إصابة أحمد حجازي مدافع الفريق والتي تعرض لها بالدوري الإنجليزي الدرجة الثانية.

وتعرض أحمد حجازي، للإصابة خلال مباراة فريقه مساء أمس السبت أمام ويجان أتليتيك والتي انتهت بخسارة فريقه بهدف دون رد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي للدرجة الأولى، "الشامبيونشيب".

وجاء الإطمئنان على حجازي لمعرفة إمكانية لحلقة بمعسكر الفراعنة المقبل، استعدادًا لخوض مواجهتي توجو، بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون عام 2021.

وأوضحت التقارير الواردة أن حجازي، تعرض للإصابة بقطع في أوتار الركبة، على أن يخضع للأشعة مساء اليوم من أجل تحديد قوة الإصابة ومدة العلاج.

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وحدد الجهاز الفني للمنتخب الوطني، موعد إعلان قائمة المحترفين المستدعاة لمعسكر الفراعنة استعدادًا لمواجهتي توجو، بالتصفيات الإفريقية.

ومن المقرر أن يكشف البدري، عن قائمة المحترفين يوم 8 مارس الجاري، حيث تنص لائحة الفيفا على إرسال خطابات الإستدعاء للاعبين المحترفين، قبل موعد الأجندة الدولية بحوالي 15 يومًا، بخلاف لاعبي الدوري المحلي والذين يتم استدعائهم قبل الأجندة بأسبوع واحد فقط.

ويخوض المنتخب الوطني، معسكر مغلق ابتداءًا من يوم 23 مارس الجاري، بالقاهرة قبل أن يواجه توجو في الجولة الثالثة يوم 26 من نفس الشهر، ويغادر عقب المباراة مباشرةً لمواجهة توجو الثانية في الجولة الرابعة يوم 29 مارس الحالي، بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون عام 2021.

