رياضة | عاجل| إيهاب جلال مديرا فنيا للمقاصة.. وأمونيكي يتولى منصب جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل| إيهاب جلال مديرا فنيا للمقاصة.. وأمونيكي يتولى منصب جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسئولو نادي مصر المقاصة، تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا للفريق، خلفا للنيجيري إيمانويل أمونيكي والذي تولى المهمة منذ أيام.

وكان إيهاب جلال قد رحل عن تدريب المصري البورسعيدي، بعد السقوط برباعية نظيفة أمام المقاولون في كأس مصر.

ويرتبط جلال بنجاحات كبيرة مع مصر المقاصة، والذي شهد توهجه وتألقه حيث قاد الفريق للحصول على وصافة الدوري، والمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتم ضم حمد ابراهيم ومصطفي كمال الي الجهاز المعاون لإيهاب جلال. Advertisements ومن المقرر أن يبدأ إيهاب جلال مهامه رسميا بقيادة مران الفريق غدا، استعدادا لمباراة أسوان المقرر إقامتها في الخامسة مساء يوم 12 مارس الجاري باستاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الثامنة عشرة للدوري. وقرر مجلس إدارة المقاصة تعيين النيجيري إيمانويل أمونيكي مشرفا عاما لأكاديميات المقاصة المقرر تدشين فروعها بعدد من الدول الأفريقية، والتي تم افتتاح أول فروعها مؤخرا بدولة تنزانيا.

ويحتل حاليا فريق مصر المقاصة المركز السادس عشر في بطولة الدوري المصري الممتاز، برصيد 14 نقطة.