اونلاين | يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة استون فيلا ومانشستر سيتي بث مباشر GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة تريزيجيه اليوم

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يستضيف ملعب ويمبلي لقاء مانشستر سيتي وأستون فيلا المحترف لدى صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه مساء اليوم الأحد في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

موعد مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في تمام الساعة السادسة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،وفي تمام الساعة الثامنة ونصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا

من المقرر أن تذاع مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة بتعليق علي محمد علي.

كان أستون فيلا نجح فى الصعود إلى النهائى بعد غياب عشر سنوات، بهدف تريزيجيه فى الدقائق الأخيرة أمام ليستر سيتى، بنصف نهائى البطولة، بعد عرضية متقنة من زميلة المحمدى، ترجمها تريزيجيه داخل شباك.

ولن تكون مواجهة اليوم سهلة على الثنائى المصرى أمام حامل لقب الدورى الإنجليزى فى آخر نستختين وبطل كأس الرابطة، وسيحاول الفيلانز برفقة تريزيجيه والمحمدى الفوز من أجل التتويج بالبطولة الإنجليزية، على الجانب الآخر يسعى السيتى للحفاظ على لقبه للعام الثانى على التوالى.