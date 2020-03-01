اونلاين | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط مانشستر سيتي الآن KORAONLINE

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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية ،في الوقت الذي يكافح فيه أستون فيلا من أجل تفادي الهبوط وحسم البقاء في

الدوري الإنجليزي الممتاز، يتطلع الفريق إلى تفجير مفاجأة عندما يلتقي مانشستر سيتي الأحد على ملعب “ويمبلي” في المباراة النهائية لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وتصب الترشيحات بشكل كبير لصالح مانشستر سيتي الذي تعززت ثقته بشكل كبير بعدما تغلب على ريال مدريد الإسباني في عقر داره 2 / 1 يوم الأربعاء الماضي في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

ويتطلع مانشستر سيتي إلى الفوز ليتوج بلقب كأس الرابطة للمرة الخامسة خلال سبعة أعوام والمرة الرابعة خلال آخر خمسة أعوام.

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في الوقت الذي يكافح فيه أستون فيلا من أجل تفادي الهبوط وحسم البقاء في

الدوري الإنجليزي الممتاز، يتطلع الفريق إلى تفجير مفاجأة عندما يلتقي مانشستر سيتي الأحد على ملعب “ويمبلي” في المباراة النهائية لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وتصب الترشيحات بشكل كبير لصالح مانشستر سيتي الذي تعززت ثقته بشكل كبير بعدما تغلب على ريال مدريد الإسباني في عقر داره 2 / 1 يوم الأربعاء الماضي في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

ويتطلع مانشستر سيتي إلى الفوز ليتوج بلقب كأس الرابطة للمرة الخامسة خلال سبعة أعوام والمرة الرابعة خلال آخر خمسة أعوام.

ورغم كل الإمكانيات التي يحظى بها مانشستر سيتي ومديره الفني بيب جوارديولا، يرى أستون فيلا ومديره الفني دين.