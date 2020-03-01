اونلاين | بث مباشر مباراة مانشستر سيتى وأستون فيلا لايف| السيتي ضد أستون فيلا نهائي كأس الرابطة الإنجليزية Aston Villa vs. Manchester City live stream: Watch the Carabao Cup final online

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر مباراة مانشستر سيتى وأستون فيلا لايف| السيتي ضد أستون فيلا نهائي كأس الرابطة الإنجليزية Aston Villa vs. Manchester City live stream: Watch the Carabao Cup final online والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد ثنائى المنتخب الوطني محمود تريزيجيه وأحمد المحمدى لدخول التاريخ عندما يخوض أستون فيلا الذى يضم الثنائي نهائي كأس رابطة المحترفين ضد مانشستر سيتي حامل اللقب في السادسة والنصف مساء اليوم، الأحد، على ملعب ويمبلي.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا فى كأس الرابطة الإنجليزية

ويبحث الثنائى عن أول ألقابهما على الملاعب الإنجليزية حيث انتقل تريزيجيه إلى أستون فيلا الصيف الماضي قادما من قاسم باشا بينما يتواجد المحمدى منذ 2010 في إنجلترا لكن لم يتوج بأى لقب مع سندرلاند وهال سيتي قبل انتقاله الفيلانز في 2017، لكن المهمة لن تكون سهلة خاصة وأنها أمام حامل اللقب الذى حقق كل البطولات المحلية في إنجلترا بالموسم الماضي.

وتأهل أستون فيلا إلى المباراة النهائية بعد فوزه على ليستر سيتي بمجموع 3-2 وسجل تريزيجيه هدف الفوز في مباراة الإياب، بينما وصل السيتى إلى هذا الدور على حساب مانشستر يونايتد بالفوز عليه بمجموع 3-2 أيضًا.

وقال تريزيجيه عن المباراة فى تصريحات إلى قناة ناديه: "نحن جاهزون لخوض نهائى كأس الرابطة، اللاعبين يشعرون بالثقة قبل خوض اللقاء، لقد أدينا بصورة جيدة فى المباريات السابقة، وأن سعيد بالغاية لهدفى أمام ليستر سيتى فى دور الأربعة والذى حسم تأهلنا للنهائى، والذى جاء بمساعدة زملائى".

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مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا فى كأس الرابطة الإنجليزية

تابع تريزيجيه قائلا :"اللعب على ملعبنا "فيلا بارك" له شعور رائع، لدينا جماهير رائعة تساندنا دائما، ونجن كلاعبون نحارب دائمة ونقدم أقصى ما لدينا لجعلهم سعداء، وسنفعل أى شئ من أجلهم وننتظر مساندتهم لنا فى ويمبلى، وسنحارب سويا من أجل الفوز باللقب".

واختتم تريزيجيه قائلا :" نحن نشعر بالثقة كلاعبين قبل مواجهة النهائى، وسنبذل أقصى جهد لتحقيق الانتصار". وكان تريزيجيه قد سجل هدفا قاتلا فى شباك ليستر سيتى فى مباراة الاياب فى نصف النهائى ليقود استون فيلاس للفوز 2-1 و3-2 بمجوعة المبارتين.

في الوقت نفسه، حظي أحمد المحمدي قائد منتخب مصر ونادي أستون فيلا الإنجليزي بإشادة جاري تومسون أحد أساطير النادي، وذلك قبل مواجهة مانشستر سيتي وقال في تصريحات لموقع النادي عن النجم المصرى: "المحمدي منذ إن جاء من هال سيتي، أثبت أنه لاعب رائع وذو طابع هجومي في مركز الظهير الايمن، وعلى الرغم من قلة مشاركات المحمدي أحياناً، نجده مستعد دائماً لمساندة الفريق، وهو ما تحقق عندما صنع هدف التأهل إلى نهائي كأس الرابطة".