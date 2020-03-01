اونلاين | يالا شوت City vs Aston Villa مشاهدة مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا بث مباشر Yalla Shoot كورة لايف رابط ماتش مانشستر سيتي kora live هدف تريزيجيه

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وتأهل فريق مانشستر سيتي، للمباراة النهائية، رغم خسارت مباراة إياب نصف النهائي امام غريمه التقليدي “مانشستر يونايتد” بنتيجة (1-0)، مستفيدًا من فوزه في مباراة الذهاب

بنتيجة (3-1).

على الجانب الآخر يتطلع فريق أستون فيلا إلى تحقيق اللقب السادس في تاريخه، على حساب مانشستر سيتي، لمعادلة رقم الأخير في عدد الفوز باللقب.

يذكر ان اخر لقب حققه الفيلانز في هذه البطولة كان في عام 1995، اي منذ اكثر من 25 عامًا، وتأهل الفريق إلى نهائي النسخة الحالية، بعد فوزه على فريق “ليستر سيتى” فى الدور قبل النهائى بمجموع المبارتين (3-2).