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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس رابطة الدوري الايطالي يردّ على إتهامات ماروتا والان مع التفاصيل
الأحد 1 مارس 2020
ردّ باولو دال بينو، رئيس رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، على تصريحات بيبي ماروتا، المدير التنفيذي لنادي الإنتر، بعد أن تم تأجيل مباراة يوفنتوس والإنتر إلى شهر أيار، والعودة عن قرار إقامتها من دون جماهير اليوم الاحد، في ظل أزمة فيروس كورونا.
وانتقد بيبي ماروتا مدير إنتر اتخاذ القرار دون علم الأندية ووصف ذلك بمسابقة مشوهة.
وقال رئيس رابطة الدوري الايطالي نقلا عن صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت: "يوم الجمعة قمت أنا والرئيس التنفيذي دي سيرفو بتقديم اقتراح على الإنتر يتضمن لعب المباراة ضد يوفنتوس، مساء الاثنين، بحضور جماهيري، لكن الإنتر رفض الظهور للملعب بشكل قاطع وتحمل مسؤوليته ولم يتحدث عن روح رياضية وبطولة مزيفة".
وأضاف: "ماروتا يُمثل احتياجات الإنتر وأنا أحمي كل المصالح العامة للدوري الإيطالي ككل، والذي للأسف يعاني تضارب مصالح يومية متعلقة بكل فريق، أنا، يجب عليّ أن أروج للدوري الإيطالي وصورته حول العالم، نقل مباريات بمدرجات فارغة من شأنه أن يعكس بطاقة عمل سيئة للبلد".
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