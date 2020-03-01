الامارات | بالفيديو.. أغرب طريقة للإعتراض على “عنصرية الجمهور” في تاريخ كرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. أغرب طريقة للإعتراض على “عنصرية الجمهور” في تاريخ كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مباراة كرة القدم بين بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني ومستضيفه هوفنهايم، أغرب طريقة للإعتراض على عنصرية عدداً من الجماهير بعدما توقفت المباراة لمدة 20 دقيقة بسبب لافتات مسيئة من جماهير الفريق الضيف.

وانتهت المباراة بفوز كبير لفريق بايرن ميونخ بنتيجة 6-0 ليغرد الفريق في الصدارة بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه، لكن المباراة كادت أن تُلغى في الدقيقة 79 بعدما رفعت جماهير بايرن لافتات مسيئة ضد ديتمار هوب أكبر المستثمرين في هوفنهايم.

وطلب الحكم من اللاعبين الخروج من الملعب وذهب بعض لاعبي بايرن وجميع مسؤولي النادي في الاستاد إلى الجماهير وطالبوها بإنزال اللافتات على الفور، وعقب عودة اللاعبون إلى أرض الملعب وتعمدوا مرور الوقت بدون اللعب التنافسي لتنتهي المباراة بتحية هوب بوجود كارل-هاينتس رومنيغه الرئيس التنفيذي لبايرن بجانبه لإظهار تضامنه مع الملياردير الألماني.