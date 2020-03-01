شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يضع قدمًا في نصف نهائي الكونفيدرالية بثلاثية في شباك زاناكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، فوزًا كبيرًا على نظيره زاناكو الزامبي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم الأحد، على ملعب ناشيونال هيروز، في ذهاب ربع نهائي الكونفيدرالية الأفريقية.

تسيد فريق بيراميدز المباراة بشكل تام وفرض سيطرته على مجريات اللعب طوال أحداث اللقاء.

Advertisements

وافتتح على جبر أهداف المباراة برأسية في الدقيقة 18، وضاعف محمد فاروق النتيجة في الدقيقة 24، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-0.

وفي الشوط الثاني واصل بيراميدز سيطرته وأحرز عبدالله السعيد الهدف الثالث في الدقيقة 68 من ركلة جزاء.

بتلك النتيجة يقترب بيراميدز من التأهل لدور الأربعة «نصف النهائي» من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، ويحتاج إلى التعادل أو الفوز أو الهزيمة بفارق اقل من ثلاثة أهداف ليتأهل رسميًا.

جدير بالذكر أن بيراميدز سيواجه في نصف النهائي المتأهل من مواجهة حوريا كوناكري الغيني أمام أنيمبا النيجيري.