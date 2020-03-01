شكرا لقرائتكم خبر عن قبل إدارة مباراة الليلة.. تعرف على تاريخ الحكم ماتيو لاهوز مع الكلاسيكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقود الحكم ماتيو لاهوز مباراة الكلاسيكو، الليلة في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، على ملعب سانتياجو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد بين صاحب الأرض ريـال مدريد وضيفه برشلونة، في إطار الجولة 26 من الدوري الإسباني.

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وسيكون هذا هو الكلاسيكو الخامس الذي يقوده «لاهوز»، أحد الحكام المشاهير في الكرة الإسبانية والأوروبية، إذ سبق له قيادة 4 كلاسيكوهات سابقة بين قطبي الكرة الإسبانية.

ورصدت صحيفة «آس» الإسبانية بعض أرقام حكم لقاء الليلة مع الكلاسيكو، إذ شهدت المباريات الأربعة السابقة التي قادها فوز ريـال مدريد مرتين فيما تعادل الفريقان مرة واحدة وفاز برشلونة في مرة واحدة.

وأشهر «لاهوز» خلال مباريات الكلاسيكو التي قام بتحكيمها 29 بطاقة صفراء، بواقع 15 لريـال مدريد و14 لبرشلونة، في الوقت الذي استخدم فيه البطاقة الحمراء مرة واحدة عام 2012 لطرد لاعب برشلونة آنذاك أدريانو، فيما لم يحتسب الحكم أي ضربة جزاء خلال المباريات الأربعة.