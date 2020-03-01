شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يحضر مباراة المصري بالكونفيدرالية.. ويجري اتصالًا برئيس بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حضور مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، أمام نظيره نهضة بركان المغربي، في ذهاب ربع نهائي البطولة الكونفيدرالية، باستاد الجيش الجديد بالسويس، لدعم ومؤازرة أبناء بورسعيد في مشوارهم بالبطولة.

كما أجرى الوزير اتصالا مع سالم الشامسي رئيس نادي بيراميذر، لدعمه ومساندة الفريق وتمنى لهم التوفيق والفوز اليوم في زامبيا.

ويواجه عصر اليوم الأحد، فريق بيراميدز نظيره زاناكو الزامبي في ذهاب الدور ربع النهائي للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.