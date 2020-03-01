ريـال مدريد ينتقل إلى المدينة الرياضية استعدادًا للكلاسيكو الليلة (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقل نادي ريـال مدريد إلى المدينة الرياضية الخاصة به في فالديبيباس للتركيز في الساعات الأخيرة قبل انطلاق الكلاسيكو أمام برشلونة الليلة.
وتنطلق المواجهة المصيرية لريـال مدريد، الليلة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مدريد، على ملعب سانتياجو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية.
ويدخل ريـال مدريد باحثًا عن الفوز ولا شيء غيره في ظل تأخره بنقطتين خلف المتصدر برشلونة، وفي ظل اقترابه من توديع دوري أبطال أوروبا بعد خسارته على ملعبه أمام مانشستر سيتي بهدفين لهدف، كما كان قد ودع سابقًا كأس ملك إسبانيا.
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