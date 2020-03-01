شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الفروسية يحقق فضية بطولة الجائزة الكبرى بالإمارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق منتخب الفروسية المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة الجائزة الكبرى «كأس رئيس دولة الإمارات» في إنجاز كبير لبطولة تعد الأقوى في العالم. Advertisements جاء منتخب الفروسية في المركز الثاني خلف منتخب نيوزيلندا بعد منافسة شرسة حيث تفوق منتخبنا على منتخبات متعددة مثل السعودية والامارات. شهدت المنافسة قوة كبيرة بين المنتخبات المشاركة ونجح منتخب مصر في خطف الميدالية الفضية في إنجاز جديد يضاف لإنجازات الفروسية التي تتحقق خلال الفترة الحالية. وأشاد المهندس هشام حطب، رئيس اتحاد الفروسية ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بالنتائج التي تتحقق للفروسية، مؤكدا أن هناك تطلعا لمزيد من البطولات والإنجازات خلال الفترة القادمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منتخب الفروسية يحقق فضية بطولة الجائزة الكبرى بالإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.