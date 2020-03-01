يوسف النصيري يهدي اشبيلية فوزاً قاتلاً رغم عودة اوساسونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020
ضمن فعاليات الجولة 26 من منافسات الدوري الاسباني "الليغا"، حقق نادي اشبيلية فوزاً قاتلاً ومهماً في الوقت البدل عن الضائع بعد ان اضاع تقدمه بنتيجة 2 - 0 امام اوساسونا المنقوص الذي عادل النتيجة قبل ان يخطف يوسف النصيري الانتصار بنتيجة 3 - 2 في الوقت الحاسم من المباراة التي اقيمت على ارض ملعب رامون سانشيز بيزخوان معقل الفريق الاندلسي.
وبالعودة الى اجواء المباراة، فقد تقدم ابناء المدرب لوبتيغي بثنائية نظيفة في الشوط الاول حملت توقيع كل من اللاعب يوسف النصيري في الدقيقة 13 والارجنتيني لوكاس أوكامبوس في الدقيقة الاخيرة من الشوط.
وفي الشوط الثاني طرد حارس اوساسونا، سيرجيو هيريرا في الدقيقة 54 بعد لمسه الكرة خارج المنطة عند انفراد المهاجم به، لكن الضيوف لم يستسلموا بل قاتلوا وعادلوا النتيجة بعد تسجيل ثنائية حملت توقيع كل من اللاعب اريدان هيرنانديز في الدقيقة 64 وزميله روبيرتو توريس من ضربة جزاء في الدقيقة 74 قبل ان يحسم يوسف النصيري الفوز والنقاط الثلاث لاشبيلية في الوقت البدل عن ضائع بهدف الفوز بنتيجة 3 - 2.
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