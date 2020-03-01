شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الريال يعتمد على الهدافين في الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020 كشفت ​صحيفة ماركا الاسبانية​، ان المدير الفني الفرنسي لفريق ​ريال مدريد​، ​زين الدين زيدان​ يتطلع نحو مشاركة هدافي ​الكلاسيكو الاسباني​ الثمانية خلال النسخة التي سيخوض منافساتها بعد ساعات امام ​برشلونة​ على ارض ملعب سانتياغو بيرنابيو معقل ​الفريق الملكي​.

واضافت الصحيفة ان ​الميرينغي​ سجل 46 هدفا مقارنتاً ببرشلونة الذي سجل 62 هدفا في ​الليغا​ هذا الموسم لحد الان، وهناك منهم 19 هدفاً مختلفا والمدرب الفرنسي يعلم أنه حتى لاعبي خط الوسط والمدافعين يمكنهم التسجيل، حيث أن في الفريق حالياً يوجد تسعة لاعبين سجلوا في الكلاسيكو، باستثناء ​ماركو أسينسيو​ الغائب بسبب الإصابة.

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