شكرا لقرائتكم وزارة الرياضة تشكل لجنة لحل أزمات كرة القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أنه سيتم تشكيل لجنة لإدارة أزمات كرة القدم خلال الأيام المقبلة.

وقال صبحى فى تصريحات صحفية إن اللجنة ستضم حكماء من كبار الكرة ويتم التواصل الاعلامى من خلال اللجنة .و التى ستضم فى عضويتها ابو رجيلة و فاروق جعفر و عصام عبدالمنعم و الدهشورى حرب بالإضافة إلى أن حسن شحاته سيكون له دور فى الوزارة الفترة المقبلة .

وأضاف وزير الرياضة أن الأزمة التى شهدتها ناديى الاهلى والزمالك الفترة الماضية تكون جزاؤاتها من الجهة التى تدير وهى اتحاد الكرة كما أن عدم التنسيق فى مواعيد المباريات لا يخص الوزارة ، فالوزير له حدود وله صلاحيات كما اننى أحب أن اصدر الشكل الايجابى للرياضة المصرية

وأشار أنه عندما تم توقيع بروتوكول تعاون مع مجلس ابو ظبى الرياضى تم أشتراط موافقة اتحاد الكرة لان له حقوق تسويقية