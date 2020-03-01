شكرا لقرائتكم كما انفرد الخليج 365 .. إيهاب جلال مديراً فنياً للمقاصة رسميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وشهدت الفترة الماضية رحيل إيهاب جلال عن تدريب المصر البورسعيدى وتولى طارق العشرى المهمة بدلا منه، وقاد جلال المصرى خلال 48 مباراة، منذ توليه المهمة حتى إعلان رحيله عن الفريق البورسعيدى، حقق الفوز فى 22 مباراة، وتعادل فى 15 وخسر فى 12 مباراة، وحقق الفريق تحت قيادته 81 نقطة

وعين "إيمانويل أمونيكى" مديراً فنياً لمصر المقاصة فى 1 فبراير الماضى بعد التعاقد معه لقيادة الفريق موسماً ونصف الموسم خلفاً لميدو الذى تمت إقالته من منصبه

وفى وقت سابق، تحدث النيجيرى ايمانويل ايمونيكى المدير الفنى لفريق مصر للمقاصة عن تحديه الجديد فى مشواره التدريبى وقبوله مهمة تدريب الفريق الفيومى .

Advertisements

وقال إيمونيكى، "أنا كمدرب أسعى للتطور بشكل مستمر، أتذكر كنت فى منزلى مع أولادى وقالوا لى إنه يتحتم على أن أتواجد فى القاهرة خلال يومين للجلوس مع رئيس المقاصة، وأرى إن كان من الممكن أن أعمل هنا"، متابعا: "أن تولى تدريب المقاصة مهمة جيدة وتحدى جديد ونحاول أن نطبق فلسفتنا وخبراتنا لإفادة الفريق".

وأضاف، "المقاصة فى موقف صعب، ومن الناحية النفسية لاعبوه فى حالة غير جيدة ولا يحب أن يرى اللاعبون فى هذا الموقف وكل لاعب يرغب فى أن يشارك فى المباريات ويحاول تحفيز اللاعبين، ولابد على الجميع أن يلعب كفريق واحد".

وأوضح أن "كرة القدم لا يمكن التنبؤ بها ولكن علينا أن نجد توازنا ومحاولة لتحفيز اللاعبين لنجعلهم يؤمنون بأنهم فى موقف صعب وعليهم أن يعملوا بمنتهى الجدية، ولدى لاعبين جيدين ولكن الظروف صعبة".