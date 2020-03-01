شكرا لقرائتكم بيراميدز يضع قدما في نصف نهائي الكونفدرالية بثلاثية في زانكو الزامبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع نادى بيراميدز قدما في نصف نهائي بطولة الكونفدرالية، بتحقيق فوز كبير على زاناكو الزامبى في المباراة التي أقيمت على أرض زامبيا، فى إطار مواجهات ذهاب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية فى نسختها السابعة عشرة، على أن تقام مباراة العودة الأحد المقبل على استاد الدفاع الجوى بالقاهرة.

جاءت ثلاثية بيراميدز عن طريق المدافع على جبر من رأسية فى الدقيقة 18 من عمر المباراة، قبل أن يحرز محمد فاروق الهدف الثانى فى الدقيقة الـ 24، واختتم الأهداف عبد الله السعيد في 67 من عمر اللقاء.

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ويسعى بيراميدز لمواصلة مشواره المتميز بالبطولة لحصد اللقب للمرة الأولى فى تارخيه، حيث قدم فى مستوى أكثر من رائع له فى أول مشاركة أفريقية له.

بدأ بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: المهدى سليمان، وخط الدفاع: أحمد توفيق، عبد الله بكرى، على جبر، محمد حمدى، وفى خط الوسط: محمود حمادة ونبيل دونجا وأمامهما إبراهيم حسن وعبد الله السعيد وإيريك تراورى وخط الهجوم: محمد فاروق.