شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يكشف كواليس مكالمة رئيس نادي بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن كواليس المكالمة التى دارت بين وبين سالم الشامسى رئيس نادى بيراميدز صباح اليوم قبل مباراة الفريق أمام زاناكو الزامبى بالكونفدرالية الإفريقية

قال صبحى انه أجرى اتصال هاتفي مع الشامسى صباح اليوم لمؤازرته قبل لقاء الفريق امام زناكو اليوم و أخبره خلالها أن المباراة اذا كانت فى مصر كان سيتواجد فى الملعب وحال فوز الفريق سيبارك له لان الوزارة تدعم الرياضة والاستثمار فيها .

وأضاف صبحى أنه قال للشامسى بيراميدز فريق مصرى واذا واجهته أى أزمة او عوائق سيتم حلها وتذليلها امامه .

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ويواجه بيراميدز ضيفاً على زاناكو الزامبى حاليا بصافرة الحكم أندوفيترا راكوتوجوانا من مدغشقر، فى ذهاب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، ويسعى بيراميدز لمواصلة مشواره المتميز بالبطولة لحصد اللقب للمرة الأولى فى تاريخه، حيث قدم فى مستوى رائعا فى أولى مشاركاته الأفريقية.

ويواجه الفائز من مواجهة بيراميدز وزاناكو الفائز من مباراة إنيمبا وحوريا كوناكرى، وابتعد الفريقان المصريان بيراميدز والمصرى البورسعيدى عن احتمالية المواجهة فى نصف نهائى البطولة، ما يعنى احتمالية أن يكون نهائى البطولة مصريًا خالصًا

وأضاف صبحى أنه سيشهد اليوم مباراة المصرى فى الكونفدرالية ايضا امام نهضة بركان مساء اليوم