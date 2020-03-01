شكرا لقرائتكم الإيقاف 4 مباريات ينتظر شيكابالا حال تخفيف العقوبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقرت لجنة التظلمات في اتحاد الكرة، على تخفيف عقوبة محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك، الموقعة عليه بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة السوبر المصرى التي أقيمت في الإمارات، وانتهت بفوز الزمالك على الأهلى بركلات الترجيح.

ووقعت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة برئاسة المستشار سيد البندارى، عقوبات على شيكابالا بالإيقاف 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

وتدرس لجنة التظلمات تخفيف عقوبة شيكابالا من 8 مباريات إلى 4 مباريات فقط بعدما استقرت أيضا على تخفيف عقوبة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى من الإيقاف لنهاية الموسم إلى 8 مباريات فقط.

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وسلّم مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة سيديهات مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك للجنة الاستئناف، برئاسة عادل الشوربجى، ليتم النظر في التظلم المقدم من النادى الأهلى ضد عقوبة إيقاف محمود كهربا لنهاية الموسم والذي سينتج عنه تخفيض عقوبة الجناح الدولي.

وقدم الأهلى تظلما على قرار إيقاف كهربا لاتحاد الكرة الذى أحاله إلى لجنة الاستئناف برئاسة المستشار عادل الشوربجى، بسبب أن لجنة الانضباط لا تقبل أى تظلم على لاعب تم إيقافه أكثر من 8 مباريات، بينما تم إيقاف كهربا لنهاية الموسم لذا تمت إحالته للجنة الاستئناف.