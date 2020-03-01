شكرا لقرائتكم مصر تتصدر منافسات السباحة فى الزوجى مختلط بكأس العالم للخماسى .. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختتمت منافسات السباحة فى منافسات الزوجى المختلط لكأس العالم للخماسي الحديث التي تسضيفها مصر خلال الفترة من 26 وحتي الأول من مارس المقبل على ملاعب نادي بلاتينيوم ‏بالتجمع الخامس . ‏

وتصدر الثنائى المصري أحمد الجندي و سلمي أيمن المركز الأول بمجموع نقاط 314، فيما جاء فى المركز الثاني الثنائى الكوري كيم و جانج بمجموع نقاط 312 ، كما احتل المركز الثالث الثنائى الكوري جيونج و ديجان بمجموع نقاط 307 .

وجاء الثنائى المصرى إسلام حامد و هايدي عادل فى المركز الثاني عشر بمجموع نقاط 299 ومن المقرر أن تقام بعد قليل منافسات السلاح و البونص راوند.

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الجدير بالذكر أنه يشارك في البطولة 40 دولة وهم:"الأرجنتين ، النمسا ‏، ‏بيلاروسيا ، بلجيكا ، ‏البرازيل ، بلغاريا ، كندا ، الصين ، التشيك ، الأكوادور ، فنلندا ‏، ‏فرنسا ، جورجيا ، ألمانيا ، بريطانيا ، جواتيمالا ، ‏المجر ، أيرلندا ، إيطاليا ، اليابان ‏، ‏كازاخستان ، كوريا ، لاتفيا ، ليتوانيا ، المكسيك ، مولدوفا ، هولندا ، بولندا ، ‏البرتغال ‏، ‏روسيا ، جنوب أفريقيا ، أسبانيا ، سويسرا ، تركيا ، أوكرانيا ، أوزبكستان ، أمريكا ‏، ‏نيجيريا ، نيوزلندا ‏، ومصر "البلد المضيف".

وتأتى البطولة بمشاركة عدد 450 لاعبا ‏ولاعبة ‏وطاقم فنى وإدارى بالإضافة إلى طاقم من الاتحاد ‏الدولى للعبة مكون من 23 ‏فردا على ‏رأسهم كلاوس شورمان رئيس الإتحاد الدولى، نائب الرئيس، شاينى ‏فانج ‏سكرتير عام ‏الاتحاد الدولى.