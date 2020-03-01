شكرا لقرائتكم مصر تتصدر منافسات السباحة فى الزوجى مختلط بكأس العالم للخماسى .. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اختتمت منافسات السباحة فى منافسات الزوجى المختلط لكأس العالم للخماسي الحديث التي تسضيفها مصر خلال الفترة من 26 وحتي الأول من مارس المقبل على ملاعب نادي بلاتينيوم بالتجمع الخامس .
وتصدر الثنائى المصري أحمد الجندي و سلمي أيمن المركز الأول بمجموع نقاط 314، فيما جاء فى المركز الثاني الثنائى الكوري كيم و جانج بمجموع نقاط 312 ، كما احتل المركز الثالث الثنائى الكوري جيونج و ديجان بمجموع نقاط 307 .
وجاء الثنائى المصرى إسلام حامد و هايدي عادل فى المركز الثاني عشر بمجموع نقاط 299 ومن المقرر أن تقام بعد قليل منافسات السلاح و البونص راوند.
الجدير بالذكر أنه يشارك في البطولة 40 دولة وهم:"الأرجنتين ، النمسا ، بيلاروسيا ، بلجيكا ، البرازيل ، بلغاريا ، كندا ، الصين ، التشيك ، الأكوادور ، فنلندا ، فرنسا ، جورجيا ، ألمانيا ، بريطانيا ، جواتيمالا ، المجر ، أيرلندا ، إيطاليا ، اليابان ، كازاخستان ، كوريا ، لاتفيا ، ليتوانيا ، المكسيك ، مولدوفا ، هولندا ، بولندا ، البرتغال ، روسيا ، جنوب أفريقيا ، أسبانيا ، سويسرا ، تركيا ، أوكرانيا ، أوزبكستان ، أمريكا ، نيجيريا ، نيوزلندا ، ومصر "البلد المضيف".
وتأتى البطولة بمشاركة عدد 450 لاعبا ولاعبة وطاقم فنى وإدارى بالإضافة إلى طاقم من الاتحاد الدولى للعبة مكون من 23 فردا على رأسهم كلاوس شورمان رئيس الإتحاد الدولى، نائب الرئيس، شاينى فانج سكرتير عام الاتحاد الدولى.
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