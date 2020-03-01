شكرا لقرائتكم نيدفيد يخوض برنامج تأهيلي خاص فى الأهلي قبل العودة لألمانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينفذ كريم نيدفيد نجم النادي الأهلي برنامجاً تأهيلياً لمدة 3 أسابيع في مصر قبل العودة من جديد لألمانيا، للخضوع لفحوصات طبية تحت إشراف الطبيب الذي اجرى له الجراحة وفقا لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة اللاعب الأخيرة لألمانيا.

Advertisements

ويرغب الأهلي في إنهاء أزمة "رشح الركبة" التي يعاني منها نيدفيد والتي كانت سبباً في تأخر عودته للتدريبات الجماعية ففي كل مرة يعود فيها اللاعب لخوض برنامج تأهيلي يتجدد "رشح الركبة" لذا ينتظر مسئولو الأهلي نتيجة الفحوصات التي يخضع لها اللاعب حالياً في المركز الطبي الألماني الجديد حتى يطمأن الجهاز على حالة اللاعب.

ويغيب كريم نيدفيد عن المباريات والتدريبات لما يقرب من 10 أشهر وتحديداً منذ يوم 10 أبريل الماضى، الذى أقيم فيه لقاء الأهلى والمقاصة بالدورى، وأثار غياب اللاعب طوال هذه المدة تساؤلات وحيرة شديدة، وبات من الألغاز في القلعة الحمراء، لاسيما وتترقب جماهير الفريق عودة اللاعب الذي جاءته الإصابة في وقت كان يتألق فيه بشدة وكان أحد نجوم الفريق.